На трассе "Мины-Порожек-Чаща-Новинка" в ДТП погиб водитель

На дороге столкнулись иномарки "Хавал Дарго" и "Хендай Гетц".

Накануне, 12 июля, на автодороге "Мины-Порожек-Чаща-Новинка" произошло смертельное ДТП. В результате случившегося погиб водитель машины "Хендай Гетц". Известно, что иномарка принадлежит мужчине 1957 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Около 21:00 на 35 километре трассы 43-летний водитель, управляя автомобилем "Хавал Дарго", при выезде со второстепенной дороги "Озерешно-Чаща", столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем "Хендай Гетц" под управлением неустановленного водителя. Водитель иномарки "Хендай" получил серьезные травмы. Он погиб до прибытия скорой помощи. Личность мужчины устанавливается.

Водитель "Хавала" попал в больницу Гатчины. Он находится в состоянии средней степени тяжести. По данным Госавтоинспекции, только за 2024 год водитель "Хавал Дарго" привлекался к ответственности за нарушение ПДД 98 раз. Полицейские проводят проверку, устанавливаются детали трагедии.

Ранее стали известны подробности происшествия с нетрезвым водителем на Гатчинском шоссе.

Фото: Telegram / Петербургская полиция