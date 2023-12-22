На проспекте Большевиков во время пожара пострадали женщины и дети

В Невском районе произошел громкий пожар. В доме № 21 по проспекту Большевиков на лестничной клетке загорелся электрощиток. Пламя охватило шесть "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 18:45. На место случившегося прибыли более 20 спасателей и пять спецмашин.
Огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 37 человек. В 19:56 пожар потушили.
В результате случившегося пострадали две женщины и трое детей. Их доставили в больницу.
Проводится проверка. Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Васильевском острове полыхала кухня ресторана "Кардамон".
Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все