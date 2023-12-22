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На проспекте Большевиков во время пожара пострадали женщины и дети
Сегодня, 9:15
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На проспекте Большевиков во время пожара пострадали женщины и дети

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Из здания эвакуировали 37 человек.  

В Невском районе произошел громкий пожар. В доме № 21 по проспекту Большевиков на лестничной клетке загорелся электрощиток. Пламя охватило шесть "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 18:45. На место случившегося прибыли более 20 спасателей и пять спецмашин. 

Огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 37 человек. В 19:56 пожар потушили. 

В результате случившегося пострадали две женщины и трое детей. Их доставили в больницу.   

Проводится проверка. Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове полыхала кухня ресторана "Кардамон".

Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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