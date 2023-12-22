На проспекте Большевиков во время пожара пострадали женщины и дети

Из здания эвакуировали 37 человек.

В Невском районе произошел громкий пожар. В доме № 21 по проспекту Большевиков на лестничной клетке загорелся электрощиток. Пламя охватило шесть "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 18:45. На место случившегося прибыли более 20 спасателей и пять спецмашин.

Огнеборцы эвакуировали из задымленного подъезда 37 человек. В 19:56 пожар потушили.

В результате случившегося пострадали две женщины и трое детей. Их доставили в больницу.

Проводится проверка. Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга