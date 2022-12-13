На Планерной улице в квартирном пожаре погиб мужчина

Сообщение о пожаре на Планерной улице, 53к2, поступило 30 марта в 09:36.

В Приморском районе Петербурга в пожаре погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Планерной улице, 53к2, поступило 30 марта в 09:36. В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 16 м2 происходило горение обстановки по всей площади.

В 09:56 пожар был ликвидирован. В результате пожара погиб мужчина.

Ранее при пожаре в коммуналке на 1-м Муринском пострадал человек.

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Фото: Piter.tv