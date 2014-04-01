Подвал в здании на Ораниенбаумской тушили почти три часа

В Петроградском районе утром 31 марта произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: Ораниенбаумская улица, 5, поступила на пульт спасателей в 07:39. В подвале четырехэтажного здания полыхала обстановка на площади 17 "квадратов". С огнем справились к 10:52.
Предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Ленобласти на выходных в пожарах погибли шесть человек.
Фото: Piter.TV
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