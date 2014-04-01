Подвал в здании на Ораниенбаумской тушили почти три часа

Предварительно, никто не пострадал.

В Петроградском районе утром 31 марта произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Ораниенбаумская улица, 5, поступила на пульт спасателей в 07:39. В подвале четырехэтажного здания полыхала обстановка на площади 17 "квадратов". С огнем справились к 10:52.

Предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Ленобласти на выходных в пожарах погибли шесть человек.

Фото: Piter.TV