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Подвал в здании на Ораниенбаумской тушили почти три часа
Сегодня, 10:59
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Подвал в здании на Ораниенбаумской тушили почти три часа

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Предварительно, никто не пострадал.

В Петроградском районе утром 31 марта произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Ораниенбаумская улица, 5, поступила на пульт спасателей в 07:39. В подвале четырехэтажного здания полыхала обстановка на площади 17 "квадратов". С огнем справились к 10:52.

Предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборгском районе Ленобласти на выходных в пожарах погибли шесть человек. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ораниенбаумская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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