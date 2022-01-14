В Выборгском районе Ленобласти на выходных в пожарах погибли 6 человек

По фактам пожаров возбуждены уголовные дела.

В Выборгском районе Ленинградской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по фактам обнаружения тел после пожаров. Об этом сообщили в СК по Ленинградской области.

По данным следствия, 29 марта 2025 года после ликвидации пожара в доме в поселке Поляны Выборгского района обнаружены тела трех мужчин и одной женщины со следами термического воздействия. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат на первом этаже частного деревянного дома.

На следующий день в поселке Лейпясуо, СНТ "Строитель" Выборгского района, вследствие возможного неосторожного обращения с огнем и создания условий для аварийной работы электросети, произошел пожар, в результате которого погибли 33-летняя женщина и её 8-летняя дочь.

Назначены судебно-медицинские, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия для установления причин произошедшего.

Житель Выборга подозревается в поджоге двери квартиры на Кленовой улице.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Leonardo)