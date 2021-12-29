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Видео: на проспекте Королева сгорели две иномарки. Третий автомобиль удалось спасти

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Судя по кадрам записи, первым загорелся Daewoo Nexia, а после огонь перешел на KIA.

В пятницу, 14 января, в Приморском районе Петербурга дотла сгорели два автомобиля KIA и Daewoo. Очевидцы смогли спасти от огня третий автомобиль. Видео опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте". 

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в  в 16:44. У дома 66 по проспекту Королева загорелись иномарки. В результате автомобили сгорели полностью. В 17:07 вечера 10 пожарных потушили огонь. Информации о пострадавших в пожаре не поступала. 

Судя по кадрам записи, первым загорелся Daewoo Nexia, а после огонь перешел на KIA. Очевидцы не стали самостоятельно тушить огонь, однако спасли рядом стоящий  Nissan X-Trail. Его передвинули на безопасное место. 

Ранее в пожаре на Танкиста Хрустицкого в трехкомнатной квартире пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу. 

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вова Васильевский 
 

Теги: иномарки, огонь, проспект королева, сгорели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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