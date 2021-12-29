Видео: на проспекте Королева сгорели две иномарки. Третий автомобиль удалось спасти

Судя по кадрам записи, первым загорелся Daewoo Nexia, а после огонь перешел на KIA.

В пятницу, 14 января, в Приморском районе Петербурга дотла сгорели два автомобиля KIA и Daewoo. Очевидцы смогли спасти от огня третий автомобиль. Видео опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в в 16:44. У дома 66 по проспекту Королева загорелись иномарки. В результате автомобили сгорели полностью. В 17:07 вечера 10 пожарных потушили огонь. Информации о пострадавших в пожаре не поступала.

Судя по кадрам записи, первым загорелся Daewoo Nexia, а после огонь перешел на KIA. Очевидцы не стали самостоятельно тушить огонь, однако спасли рядом стоящий Nissan X-Trail. Его передвинули на безопасное место.

Ранее в пожаре на Танкиста Хрустицкого в трехкомнатной квартире пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вова Васильевский

