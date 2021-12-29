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В пожаре на Танкиста Хрустицкого в трехкомнатной квартире пострадал мужчина
Сегодня, 22:24
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В пожаре на Танкиста Хрустицкого в трехкомнатной квартире пострадал мужчина

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Его госпитализировали в больницу. 

В четверг, 13 декабря, в Кировском районе Петербурга в пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21:45. На улице Танкиста Хрустицкого в доме 32 загорелась отдельная трехкомнатная квартира. В комнате 8 кв.метров происходило горение обстановки на площади 1,5 кв. метра. 

По данным МЧС, в пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. 

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 машины. В 22:02 огонь был ликвидирован. 

Ранее в пожаре на Взлетной улице пострадал мужчина. Ему оказали помощь на месте.

Фото: Piter.tv
 

Теги: квартира, пожар, улица танкиста хрустицкого
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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