При пожаре в "трешке" на Петергофском шоссе пострадали двое мужчин и женщина
Сегодня, 10:58
Из опасной зоны эвакуировали 15 жильцов.

В Красносельском районе утром 30 января произошел квартирный пожар, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Петергофском шоссе, 7к1, поступило спасателям в 09:51. В "трешке" полыхало на площади 60 "квадратов". Огонь потушили в 10:49. 

Из опасной зоны эвакуировали 15 жильцов, травмы получили двое мужчин и женщина. Их госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: из дома на Псковской улице, в котором загорелась "двушка", эвакуировали пятерых. По факту случившегося проводится проверка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергофское шоссе, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

