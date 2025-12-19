При пожаре в "трешке" на Петергофском шоссе пострадали двое мужчин и женщина

Из опасной зоны эвакуировали 15 жильцов.

В Красносельском районе утром 30 января произошел квартирный пожар, в котором пострадали три человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Петергофском шоссе, 7к1, поступило спасателям в 09:51. В "трешке" полыхало на площади 60 "квадратов". Огонь потушили в 10:49.

Из опасной зоны эвакуировали 15 жильцов, травмы получили двое мужчин и женщина. Их госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Фото: Piter.TV