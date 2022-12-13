На улице Оптиков полыхала бильярдная

С огнем боролись 23 спасателя.

Накануне, 15 апреля, в Приморском районе произошел пожар. На улице Оптиков, 4, вспыхнул бильярдный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя охватило пять "квадратов". Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:23.

В 4-8-ми этажном здании, на первом этаже, в помещении бильярдной площадью 300 кв. метров происходило горение обстановки. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Тушить здание отправились четыре спецмашины и 23 спасателя. Они справились за 19 минут. В 23:42 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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Фото: Piter.tv