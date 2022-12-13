На набережной Обводного канала во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек

Пламя распространилось по площади 45 "квадратов".

Сегодня утром, 16 апреля, в Петербурге произошел серьезный пожар. На набережной Обводного канала, 209, вспыхнула коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:49. Огонь охватил коридор и одну из комнат. Пламя распространилось по площади 45 "квадратов".

Из здания эвакуировали восемь человек. С огнем боролись 25 спасателей и пять спецмашин. Пожарные справились за полчаса.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv