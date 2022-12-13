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На набережной Обводного канала во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек
Сегодня, 9:26
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На набережной Обводного канала во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек

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Пламя распространилось по площади 45 "квадратов". 

Сегодня утром, 16 апреля, в Петербурге произошел серьезный пожар. На набережной Обводного канала, 209, вспыхнула коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:49. Огонь охватил коридор и одну из комнат. Пламя распространилось по площади 45 "квадратов". 

Из здания эвакуировали восемь человек. С огнем боролись 25 спасателей и пять спецмашин. Пожарные справились за полчаса.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: около Таврического дворца молодой человек снял флаг Украины с флагштока.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, набережная обводного канала, пожарные, эвакуация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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