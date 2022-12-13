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Около Таврического дворца молодой человек снял флаг Украины с флагштока

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Инцидент попал на видео.

В центре Петербурга подняли флаг Украины. Церемония прошла у Таврического дворца. Однако спустя какое-то время туда пришел неизвестный мужчина и снял символ соседнего государства с флагштока. 

Инцидент попал на видео. Ролик опубликовали в tg-канале "Безумный Питер".  Подробности уточняются. Информация проверяется.
 
Добавим, что сегодня прошла  очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. На мероприятии выступал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее на Piter.tv:  в Судане произошел вооруженный конфликт между армией и бойцами сил быстрого реагирования.

Видео:: Телеграм / Безумный Питер

Теги: беглов, видео, сняли флаг украины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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