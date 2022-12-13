Около Таврического дворца молодой человек снял флаг Украины с флагштока

В центре Петербурга подняли флаг Украины. Церемония прошла у Таврического дворца. Однако спустя какое-то время туда пришел неизвестный мужчина и снял символ соседнего государства с флагштока.
Инцидент попал на видео. Ролик опубликовали в tg-канале "Безумный Питер". Подробности уточняются. Информация проверяется.
Добавим, что сегодня прошла очередная сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. На мероприятии выступал губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Ранее на Piter.tv: в Судане произошел вооруженный конфликт между армией и бойцами сил быстрого реагирования.
Видео:: Телеграм / Безумный Питер
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все