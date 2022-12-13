Спецназ взял под контроль президентский дворец и воздушную гавань.

В Судане произошел вооруженный конфликт между армией и бойцами сил быстрого реагирования. Столкновения произошли из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Дагало, который руководит спецназом.

В результате случившегося погибли минимум три человека. Появилась информация о десятках раненых, сообщили в The Guardian. Известно, что среди погибших два человека – гражданские. На них напали около аэропорта города Хартум, столицы Судана.

Спецназ взял под контроль президентский дворец и воздушную гавань.

Россия призвала стороны найти возможности для перемирия. Посол США заявил о необходимости прекратить столкновения.

Ранее на Piter.tv: авиация Судана нанесла удары по базам спецназа в Хартуме.

Фото: Piter.tv