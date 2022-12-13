Авиация Судана нанесла удары по базам спецназа в Хартуме

Армия преследует беглецов.

Армия Судана использовала боевую авиацию при нанесении ударов по базам спецназа в Хартуме. Об этом сообщили РИА Новости.

Суданские военные ликвидируют лагерь Тайба и лагерь Соба, которые относятся к спецназу. Кроме того, армия преследует беглецов.

СБР обвинили регулярную армию в атаке на свою базу в Хартуме. При нападении военные использовали все виды оружия. Позже спецназ сообщил о взятии под контроль аэропорта Хартума.

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