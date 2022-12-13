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Авиация Судана нанесла удары по базам спецназа в Хартуме
Сегодня, 18:36
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Авиация Судана нанесла удары по базам спецназа в Хартуме

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Армия преследует беглецов.

Армия Судана использовала боевую авиацию при нанесении ударов по базам спецназа в Хартуме. Об этом сообщили РИА Новости. 

Суданские военные ликвидируют лагерь Тайба и лагерь Соба, которые относятся к спецназу. Кроме того, армия преследует беглецов.

СБР обвинили регулярную армию в атаке на свою базу в Хартуме. При нападении военные использовали все виды оружия. Позже спецназ сообщил о взятии под контроль аэропорта Хартума.

Ранее на Piter.tv: Судан одобрил план создания российской военно-морской базы: мнение экспертов.

Фото: Pxhere

Теги: лагерь тайба и лагерь соба, судан
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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