Судан одобрил план создания российской военно-морской базы: мнение экспертов

Новым соглашениям не помешали политические события 2021 года.

Не смотря на протесты со стороны Запада, Судан одобрил план создания российской военно-морской базы. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, у РФ есть большие перспективы сотрудничества со странами третьего мира. Подтверждение соглашения со стороны Судана было получено вопреки бурным политическим событиям в 2021 году, когда существовала вероятность военного переворота в Хартуме и замораживания сотрудничества с Москвой.

Тем не менее сотрудничество продолжается, и в экономике, и, очевидно, в военной сфере. Смотреть за Африкой становится все интереснее.

Ранее мы сообщили о том, что ключевую ставку ЦБ удалось сохранить на уровне 7,5%.

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