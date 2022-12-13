Ключевую ставку ЦБ удалось сохранить на уровне 7,5% : мнение экспертов

Есть вероятность, что к вопросу понижения ставки вернутся во второй половине 2023 года.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, который был зафиксирован в сентябре 2022 года. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению телеграмеров, решение ЦБ было ожидаемым: инфляция находится на контролируемом уровне, но пока что она выше, чем хотелось бы.

При этом общие тенденции в экономике позволяют рассчитывать, что к вопросу вернутся во второй половине года, а то и раньше. Кроме того, государство продолжает политику развития льготного кредитования, позволяющего ряду предприятий получать длинные деньги с процентной ставкой ниже, чем ключевая ставка ЦБ. Telegram-канал "Мейстер"

Эксперты заключили, что, с учётом успешного противостояния давлению санкций в 2022 году, можно ожидать от ЦБ сохранение успешной и взвешенной политики.

Ранее эксперты оценили последствия ухода иностранного бизнеса из РФ.

Фото: официальный сайт ЦБ РФ