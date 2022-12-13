Эксперты оценили последствия ухода иностранного бизнеса из РФ

По словам президента Владимира Путина, тот факт, что на рынке больше нет корпораций-гигантов, созаёт возможности для развития отечественных компаний.

Президент России Владимир Путин отметил в ходе заседания "Агентства стратегических инициатив" (АСИ), что, несмотря на большие убытки от ухода из страны иностранных компаний, ситуация для страны не катастрофическая. Такую позицию поддержали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам Путина, за счёт ухода крупных корпораций рынок сможет опираться на отечественные компании, которые, в свою очередь, будут активно развиватся. Так, можно будет заняться импортозамещением базовых товаров.

Кроме того, то же АСИ уже реализовывает уникальные проекты: в их числе – высокоэффективные лазерные комплексы для работы с металлом или системы очистки воздуха на основе низкотемпературной плазмы. На инициативной основе "Платформа НТИ" дорабатывает собственную модель тяжелого грузового беспилотника "Алладин", способного переносить полезную нагрузку массой 250 кг на расстояние до 150 км.

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Фото: Piter.TV