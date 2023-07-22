Из горевшего дома на Опочинина эвакуировали 13 жильцов

К ликвидации пожара привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

На Васильевском острове ночью 18 июля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Опочинина, 15/18, поступила на пульт спасателей в 01:20. В двухкомнатной квартире площадью 50 "квадратов" полыхала обстановка на 34 "квадратах". С огнем справились к 03:55.

Из опасной зоны эвакуировали 13 жильцов, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что склад Wildberries в Шушарах восстановлен после пожара. Объект станет ключевым звеном инфраструктуры для поддержки малого предпринимательства в регионе.

Фото: Piter.TV