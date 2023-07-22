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Из горевшего дома на Опочинина эвакуировали 13 жильцов
Сегодня, 8:26
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Из горевшего дома на Опочинина эвакуировали 13 жильцов

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К ликвидации пожара привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники.

На Васильевском острове ночью 18 июля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Опочинина, 15/18, поступила на пульт спасателей в 01:20. В двухкомнатной квартире площадью 50 "квадратов" полыхала обстановка на 34 "квадратах". С огнем справились к 03:55. 

Из опасной зоны эвакуировали 13 жильцов, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 17 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что склад Wildberries в Шушарах восстановлен после пожара. Объект станет ключевым звеном инфраструктуры для поддержки малого предпринимательства в регионе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица опочинина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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