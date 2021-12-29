В ночь на 6 января в общежитии на Олеко Дундича пожарные эвакуировали 50 жильцов

С огнем боролись 27 спасателей.

В ночь на четверг, 6 января, в Купчино произошел пожар в общежитии. По информации Piter.tv, в девятиэтажном доме вспыхнули комната и коридор.

Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Пламя прибыли тушить 27 спасателей. Они эвакуировали 50 человек. Пожару присвоили номер сложности 1БИС. Спустя час возгорание ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Алма-Ате подожгли резиденцию президента Токаева.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург