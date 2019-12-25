При пожаре на Новосибирской улице пострадал мужчина

К ликвидации огня привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Рано утром 9 декабря в Приморском районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Новосибирской улице, 4, поступила на пульт спасателей в 05:24. В коридоре площадью 5 "квадратов" в "двушке" полыхало на площади 3 "квадрата". К 05:53 огонь потушили.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: Piter.TV