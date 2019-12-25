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Спасатели тушат офисное помещение на улице Матроса Железняка
Сегодня, 16:59
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nadezhda_sib

Спасатели тушат офисное помещение на улице Матроса Железняка

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Огонь ликвидируют уже почти час.

Днем 13-го апреля в Приморском районе Петербурга произошел пожар в разноэтажном жилом здании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

Пожару присвоили ранг №1-бис. В 16 часов в доме №57 на улице Матроса Железняка загорелось офисное помещение на втором этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава. 

Масштабный пожар на Октябрьской набережной, 50 тушат до сих пор. 

Фото: Piter.TV

Теги: офис, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Голубев Михаил
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