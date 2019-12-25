Спасатели тушат офисное помещение на улице Матроса Железняка

Днем 13-го апреля в Приморском районе Петербурга произошел пожар в разноэтажном жилом здании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.
Пожару присвоили ранг №1-бис. В 16 часов в доме №57 на улице Матроса Железняка загорелось офисное помещение на втором этаже. Огонь охватил 20 квадратных метров.
На данный момент сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава.
Масштабный пожар на Октябрьской набережной, 50 тушат до сих пор.
Фото: Piter.TV
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