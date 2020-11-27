На Маршала Казакова 10 спасателей тушили постельное белье в жилом доме

Возгорание ликвидировали спустя 20 минут. В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 26 сентября в Красносельском районе Петербурга сотрудники МЧС тушили постельное белье в подъезде жилого дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Жильцы дома № 24, корпус 2, по улице Маршала Казакова обратились в дежурную часть службы спасения. Десять спасателей отправились бороться с огнем. Прибыв на место возгорания, они обнаружили, что на лестничной клетке горит постельное белье. Пламя локализовали за 20 минут.

В результате пожара никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жильцы дома на Гончарной не могут вернуться в квартиры после январского пожара.

Фото: Piter.tv