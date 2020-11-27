На Маршала Казакова 10 спасателей тушили постельное белье в жилом доме

В ночь на 26 сентября в Красносельском районе Петербурга сотрудники МЧС тушили постельное белье в подъезде жилого дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Жильцы дома № 24, корпус 2, по улице Маршала Казакова обратились в дежурную часть службы спасения. Десять спасателей отправились бороться с огнем. Прибыв на место возгорания, они обнаружили, что на лестничной клетке горит постельное белье. Пламя локализовали за 20 минут.
В результате пожара никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.
Ранее на Piter.tv сообщили, что жильцы дома на Гончарной не могут вернуться в квартиры после январского пожара.
Фото: Piter.tv
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