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Жильцы дома на Гончарной не могут вернуться в квартиры после январского пожара
Сегодня, 17:45
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Жильцы дома на Гончарной не могут вернуться в квартиры после январского пожара

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На неудовлетворительное состояние помещений пожаловались жители третьего этажа.

Петербуржцы не могут вернуться в своих квартиры после пожара в доме №7 на Гончарной улице. Он произошел еще в январе, но с того момента никаких действию по восстановлению помещений не было предпринято. Об этом сообщили "Невские Новости". 

Ранее Piter.TV рассказывал об этом пожаре. В результате возгорания погиб один человек. 

По информации издания, жильцов со второго этаже расселили, а жильцам на третьем пришлось остаться. При этой третий этаж также находится в аварийном состоянии: сгорела проводка, проваливается пол, перекрытия находятся на грани обрушения. Более того, такие условия жизни приходится оплачивать, так как платежи за электроэнергию и отопление никто не отменял. 

Специалисты бюро технической инвентаризации провели экспертизу. Они пришли к выводу, что стены в работоспособном состоянии, а перекрытиям над вторым этажом требуется реставрация. 

В ЖКС №3 сообщили, что в конце сентября рабочая группа определит аварийности этажей. Пока что такое заключение отсутствует. 

Фото: Невские Новости

Теги: аварийность, пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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