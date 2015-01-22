На Ленинском проспекте горела "двушка"

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Московском районе днем 24 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Ленинский проспект, 147, поступила на пульт спасателей в 12:28. Известно, что полыхала двухкомнатная квартира площадью 60 "квадратов". В 14:09 ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 37 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на набережной Обводного канала пострадала женщина.

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