На Ленинском проспекте горела "двушка"

В Московском районе днем 24 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: Ленинский проспект, 147, поступила на пульт спасателей в 12:28. Известно, что полыхала двухкомнатная квартира площадью 60 "квадратов". В 14:09 ликвидировали открытое горение.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 37 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.
Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на набережной Обводного канала пострадала женщина.
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