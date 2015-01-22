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На Ленинском проспекте горела "двушка"

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Московском районе днем 24 сентября произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: Ленинский проспект, 147, поступила на пульт спасателей в 12:28. Известно, что полыхала двухкомнатная квартира площадью 60 "квадратов". В 14:09 ликвидировали открытое горение. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Тушили пожар 37 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники. 

Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на набережной Обводного канала пострадала женщина. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: квартирный пожар, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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