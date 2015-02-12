В квартирном пожаре на набережной Обводного канала пострадала женщина

Ночью 23 сентября в Адмиралтейском районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: набережная Обводного канала, 142/16, поступила на пульт спасателей в 23:49 22 сентября. В комнате площадью 15 "квадратов" двухкомнатной квартиры полыхала обстановка на 5 "квадратах". Огонь потушили к 00:40.
В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее при пожаре на улице Пионерстроя пострадал мужчина.
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