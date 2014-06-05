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При пожаре на улице Пионерстроя пострадал мужчина
Сегодня, 10:47
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При пожаре на улице Пионерстроя пострадал мужчина

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В однокомнатной квартире полыхало на площади 5 "квадратов".

Ночью 22 сентября в Красносельском районе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Пионерстроя, 19к2, поступила на пульт спасателей в 03:39. В однокомнатной квартире полыхало на площади 5 "квадратов". Огонь потушили к 03:43. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее женщина пострадала в пожаре на Загребском бульваре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: квартирный пожар, улица пионерстроя
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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