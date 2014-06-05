При пожаре на улице Пионерстроя пострадал мужчина

В однокомнатной квартире полыхало на площади 5 "квадратов".

Ночью 22 сентября в Красносельском районе произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Пионерстроя, 19к2, поступила на пульт спасателей в 03:39. В однокомнатной квартире полыхало на площади 5 "квадратов". Огонь потушили к 03:43.

В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее женщина пострадала в пожаре на Загребском бульваре.

Фото: Piter.TV