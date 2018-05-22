Женщина пострадала в пожаре на Загребском бульваре

В однокомнатной квартире загорелась кухня.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга утром произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в субботу, 21 сентября.

Оказалось, что в доме №17 на Загребском бульваре загорелась квартира, а именно — кухня. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу, в однокомнатной квартире на кухне площадью 6 квадратных метров горела обстановка на площади 1 "квадрат".

На месте работали 12 спасателей при поддержке трех единиц техники. Специалистам удалось оперативно ликвидировать пожар, однако пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

Ранее Piter.TV сообщал, что клубы пара, которые исходили от "Лахты", приняли за пожар.

Фото: Piter.TV