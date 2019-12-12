Петербурженка попала в больницу после пожара в квартире на Ланском шоссе

Пламя отправились тушить 15 спасателей на трех спецмашинах.

Сегодня, 1 мая, в Приморском районе произошел пожар, в результате которого жительница Петербурга попала в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11:48. Выяснилось, что в двухкомнатной квартире на Ланском шоссе полыхала обстановка площадью 7 "квадратов". Пламя отправились тушить 15 спасателей на трех спецмашинах.

К 12:09 огонь локализовали. Известно, что во время пожара пострадала женщина, ее отправили в больницу.

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Фото: Piter.tv