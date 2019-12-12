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Петербурженка попала в больницу после пожара в квартире на Ланском шоссе
Сегодня, 13:06
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Петербурженка попала в больницу после пожара в квартире на Ланском шоссе

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Пламя отправились тушить 15 спасателей на трех спецмашинах. 

Сегодня, 1 мая, в Приморском районе произошел пожар, в результате которого жительница Петербурга попала в больницу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11:48. Выяснилось, что в двухкомнатной квартире на Ланском шоссе полыхала обстановка площадью 7 "квадратов". Пламя отправились тушить 15 спасателей на трех спецмашинах. 

К 12:09 огонь локализовали. Известно, что во время пожара пострадала женщина, ее отправили в больницу.

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар на ланском шоссе, попала в больницу, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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