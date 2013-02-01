  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьник из Купчино надругался над российским флагом
Сегодня, 12:38
28
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Школьник из Купчино надругался над российским флагом

0 0

Мальчик вырвал флаг из флагштока и выбросил его в урну.

В пятницу, 29 апреля, во Фрунзенском районе ученик 11 класса подозревается в порче российского флага. По информации Piter.tv, около ТРК на улице Белы Куна юноша вырвал флаг из из флагштока и выбросил его в урну. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подростка задержали накануне, 30 апреля, на Софийской улице. С мальчиком провели беседу, после чего его отпустили под обязательство о явке. 

Ранее на Piter.tv: на берегу Финского залива нашли тело утопленника.

Фото: Pexels

Теги: надругался над флагом, полиция, улица белы куна, хулиганство, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии