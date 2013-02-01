Школьник из Купчино надругался над российским флагом

Мальчик вырвал флаг из флагштока и выбросил его в урну.

В пятницу, 29 апреля, во Фрунзенском районе ученик 11 класса подозревается в порче российского флага. По информации Piter.tv, около ТРК на улице Белы Куна юноша вырвал флаг из из флагштока и выбросил его в урну.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подростка задержали накануне, 30 апреля, на Софийской улице. С мальчиком провели беседу, после чего его отпустили под обязательство о явке.

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