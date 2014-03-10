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На берегу Финского залива нашли тело утопленника
Сегодня, 10:55
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На берегу Финского залива нашли тело утопленника

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Пол и возраст человека установить пока не удалось.

В Петродворцовом районе на берегу Финского залива погиб человек. По информации Piter.tv, его тело обнаружили в Стрельне. 

Накануне, 30 апреля, вблизи дома № 11 по улице Нижняя дорога на берегу акватории был обнаружен труп в состоянии сильных гнилостных изменений. Документов в одежде утопленника не нашли. Пол и возраст человека установить пока не удалось. Тело направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее на Piter.tv: в Невском районе на лужайке нашли трехлетнюю испуганную девочку.

Фото: Pexels

 

Теги: мчс, нева, спасатели, стрельна, утонул, утопленник, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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