На берегу Финского залива нашли тело утопленника

Пол и возраст человека установить пока не удалось.

В Петродворцовом районе на берегу Финского залива погиб человек. По информации Piter.tv, его тело обнаружили в Стрельне.

Накануне, 30 апреля, вблизи дома № 11 по улице Нижняя дорога на берегу акватории был обнаружен труп в состоянии сильных гнилостных изменений. Документов в одежде утопленника не нашли. Пол и возраст человека установить пока не удалось. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе на лужайке нашли трехлетнюю испуганную девочку.

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