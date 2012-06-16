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Очевидцы поделились кадрами горящего балкона на Ланском шоссе

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Сведения о пострадавших не поступали.

Спасатели ликвидировали пожар в квартире на Ланском шоссе, 20/1. Очевидцы поделились кадрами с пожара, а также показали его последствия. Огонь перекинулся и на балкон.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 11:34 20-го апреля. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире. Огонь практически полностью объял одну комнату.

В 11:59 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении принимали участие 9 спасателей и 2 единицы техники.

Также в Приморском районе тушили камыши на Мебельной улице. О ликвидации огня пока не сообщалось. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: балкон, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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