В бане на Лабораторной улице разгорелась парная

Пострадавших в пожаре не оказалось.

Около трех часов дня в понедельник, 28 декабря, на Лабораторной улице задымилась общественная баня в здании №3. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В трехэтажном доме горела парная на третьем этаже, огонь охватил 8 квадратных метров. Отмечается, что до прибытия спасателей из бани эвакуировались восемь человек, пострадавших в огне не оказалось. Спустя полчаса открытое горение ликвидировали, причина возгорания не уточняется.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе после пожара в доме нашли трупы женщины, кошки и двух собак.

Фото: Piter.TV