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На Лабораторной улице ночью сгорел гараж
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На Лабораторной улице ночью сгорел гараж

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Пламя потушили за 26 минут.

В ночь на субботу, 20 ноября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На Лабораторной улице вспыхнул пожар в гараже площадью 80 квадратных метров, внутри которого стояли две иномарки. Пламя тушили 10 спасателей на двух спецмашинах. Спустя 26 минут возгорание ликвидировали. 

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара. 

Ранее на Piter.tv: врач рассказал о состоянии певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: лабораторная улица, мчс, пожарные, сгорел гараж, чп пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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