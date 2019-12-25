На Лабораторной улице ночью сгорел гараж

Пламя потушили за 26 минут.

В ночь на субботу, 20 ноября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На Лабораторной улице вспыхнул пожар в гараже площадью 80 квадратных метров, внутри которого стояли две иномарки. Пламя тушили 10 спасателей на двух спецмашинах. Спустя 26 минут возгорание ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара.

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Фото: Piter.tv