В утреннем пожаре на Кропоткина погиб человек

В четырехкомнатной квартире в коридоре горела обстановка на площади 8 "квадратов".

В Петроградском районе Петербурга в утреннем пожаре погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.

Во вторник, 14 марта, в 06:07 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Кропоткина. В четырехкомнатной квартире в коридоре горела обстановка на площади 8 м2.

В 07:22 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара погиб человек.

Накануне в квартирном пожаре на Плесецкой улице погибли два человека.

Фото: Piter.TV