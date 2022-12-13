В утреннем пожаре на Кропоткина погиб человек

В Петроградском районе Петербурга в утреннем пожаре погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.
Во вторник, 14 марта, в 06:07 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Кропоткина. В четырехкомнатной квартире в коридоре горела обстановка на площади 8 м2.
В 07:22 пожар был ликвидирован силами 15 человек личного состава МЧС. В результате пожара погиб человек.
Накануне в квартирном пожаре на Плесецкой улице погибли два человека.
Фото: Piter.TV
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