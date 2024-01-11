Из горевшего здания на Краснопутиловской эвакуировали 30 человек

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Московском районе днем 10 июня произошел пожар, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Краснопутиловская улица, 48, поступила спасателям в 16:37. В двухэтажном административно-производственном здании размером 60х60 метров полыхало на площади 1 "квадрат". С огнем справились в 16:58.

Из опасной зоны эвакуированы 30 человек, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Культуры в "Газели" горел мусор. Также никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу