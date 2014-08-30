В жилом доме на Космонавтов горит утеплитель внутри вентфасада

Со "сложным" пожаром борются уже два часа.

Вечером 11 апреля в жилом комплексе на проспекте Космонавтов загорелся утеплитель вентилируемого фасада. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" отметили, что на месте собралось очень много спасателей.

Сообщение о пожаре в доме №63/1 поступило в 20:31. Возгорание произошло в 23 этажном доме на уровне 7-14 этажей. В огне оказались 30 "квадратов". В 20:58 ранг пожара повысили до №1-БИС.

О локализации огня пока не сообщалось. На месте работают 8 единиц техники и 39 человек личного состава.

Ранее Piter.TV показал кадры с пожара в Красном Селе. Вблизи жилого дома горели сараи.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Горшков

Фото: ВКонтакте / Макс Фролов