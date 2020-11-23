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В Красном Селе сгорели несколько гаражей

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Пожар произошел рядом с жилым домом. Огонь мог перекинуться на здание.

На улице Свободы на пересечении с улице Девятого мая в Красном Селе загорелись несколько построек, которые находятся за забором. По словам очевидцев, там стоят либо сараи, либо гаражи.

Сообщение о происшествии поступило в 18-м часу 11 апреля. Пока на место ехали спасатели, постройки уже выгорели. О пострадавших не сообщается. 

Сегодня Piter.TV рассказал о трех пожарах в Петербурге. Самый масштабный из них — на улице Маяковского в центре города. Коммунальную квартиру тушили на протяжении четырех часов. 

Видео и фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село /Алексей Константинов

Теги: гараж, пожар, сарай
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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