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На военном корабле в Кронштадте произошел пожар
Сегодня, 15:49
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На военном корабле в Кронштадте произошел пожар

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем 10-го сентября на двухпалубном военном корабле в Кронштадте загорелась надстройка. Пожару присваивали ранг №2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По официальной информации, сообщение о пожаре на Петровской улице, 2 поступило в 14:23. В ликвидации огня принимали участие 45 спасателей и 10 единиц техники.

По информации Piter.TV, пожар произошел в каюте корабля "Василий Старостин". Он сейчас находится на ремонте в сухом доке. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе сгорел двухэтажный дом. 

Фото: Piter.TV

Теги: каюта, корабль, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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