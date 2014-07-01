На военном корабле в Кронштадте произошел пожар

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем 10-го сентября на двухпалубном военном корабле в Кронштадте загорелась надстройка. Пожару присваивали ранг №2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По официальной информации, сообщение о пожаре на Петровской улице, 2 поступило в 14:23. В ликвидации огня принимали участие 45 спасателей и 10 единиц техники.

По информации Piter.TV, пожар произошел в каюте корабля "Василий Старостин". Он сейчас находится на ремонте в сухом доке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном районе сгорел двухэтажный дом.

Фото: Piter.TV