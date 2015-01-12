  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Курортном районе сгорел двухэтажный дом
Сегодня, 13:30
134
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Курортном районе сгорел двухэтажный дом

0 0

Сведения о пострадавших не поступали.

В пятницу, 13 сентября, около 9:13 часов утра в МЧС Петербурга поступил сигнал о пожаре в доме №9 на Лазурной улице в Курортном районе. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что горит по всей площади двухэтажный, обшитый деревом, размером 6х9 метров дом. Пожар локализовали в 9:47. Уточненной информации по ликвидации пока не поступало. Также не было информации о пострадавших. Как именно произошло возгорание, неизвестно. 

К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на Выборгском шоссе сгорела "Газель".

Фото: Piter.tv

Теги: курортный район, пожар, сгорел дом
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии