В Курортном районе сгорел двухэтажный дом

В пятницу, 13 сентября, около 9:13 часов утра в МЧС Петербурга поступил сигнал о пожаре в доме №9 на Лазурной улице в Курортном районе.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что горит по всей площади двухэтажный, обшитый деревом, размером 6х9 метров дом. Пожар локализовали в 9:47. Уточненной информации по ликвидации пока не поступало. Также не было информации о пострадавших. Как именно произошло возгорание, неизвестно.
К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.
Ранее мы писали, что на Выборгском шоссе сгорела "Газель".
Фото: Piter.tv
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