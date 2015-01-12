В Курортном районе сгорел двухэтажный дом

Сведения о пострадавших не поступали.

В пятницу, 13 сентября, около 9:13 часов утра в МЧС Петербурга поступил сигнал о пожаре в доме №9 на Лазурной улице в Курортном районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что горит по всей площади двухэтажный, обшитый деревом, размером 6х9 метров дом. Пожар локализовали в 9:47. Уточненной информации по ликвидации пока не поступало. Также не было информации о пострадавших. Как именно произошло возгорание, неизвестно.

К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на Выборгском шоссе сгорела "Газель".

Фото: Piter.tv