На Выборгском шоссе сгорела "Газель"

Водитель сам потушил огонь.

В пятницу, 10 сентября, около 8 часов утра на Выборгском шоссе загорелась "Газель", сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские уточнили, что сгорел салон "Форда Транзит" по всей площади (2 кв.м.). Хозяину удалось самому ликвидировать огонь до прибытия спасателей.

Причина возгорания пока неясна. По предварительной информации, водитель не пострадал.

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Фото: Piter.tv