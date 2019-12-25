Жителя Кронштадта задержали по подозрению в убийстве племянника

У погибшего обнаружили ножевое ранение в сердце.

Полиция Петербурга проводит проверку после сообщения о смерти 31-летнего мужчины. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратился 61-летний житель Кронштадта, который в результате стал подозреваемым. Мужчина рассказал, что в квартире на улице Зосимова обнаружил мертвым племянника. Труп лежал на кухне с ножевым ранением в области сердца.

С места происшествия изъяли нож со следами вещества бурого цвета. Заявителя задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подвале на Лиговском проспекте обнаружили труп в строительном мешке.

Фото: Piter.TV