Утром на Кондратьевском горела нежилая двухэтажная постройка

Пожар ликвидировали в 08:41.

Утром 3 февраля на Кондратьевском проспекте загорелась нежилая постройка. Пожару присваивали дополнительный номер 1 БИС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в огне оказался двухэтажный дом №2. Обгорели 80 квадратных метров при общей площади 800 квадратов. Спустя 1 час 20 минут после поступления сигнала о пожаре его удалось ликвидировать.

По предварительным данным, удалось без пострадавших.

Ранее Piter.TV рассказывал, что будет на месте снесенного МРЭО на Кондратьевском.

Фото из архива ГУ МЧС по СПб