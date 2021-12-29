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Утром на Кондратьевском горела нежилая двухэтажная постройка
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Утром на Кондратьевском горела нежилая двухэтажная постройка

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Пожар ликвидировали в 08:41.

Утром 3 февраля на Кондратьевском проспекте загорелась нежилая постройка. Пожару присваивали дополнительный номер 1 БИС. 

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в огне оказался двухэтажный дом №2. Обгорели 80 квадратных метров при общей площади 800 квадратов. Спустя 1 час 20 минут после поступления сигнала о пожаре его удалось ликвидировать.

По предварительным данным, удалось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV рассказывал, что будет на месте снесенного МРЭО на Кондратьевском. 

Фото из архива ГУ МЧС по СПб

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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