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Из горящего дома на Кирочной эвакуировали 15 человек
Сегодня, 13:45
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Из горящего дома на Кирочной эвакуировали 15 человек

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Пожар тушили 25 спасателей и шесть спецмашин.

Сегодня, 3 сентября, в Центральном районе Петербурга произошел серьезный пожар в доходном доме Екимова. В шестиэтажном доме горела коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:16. Пожару присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности – 1-Бис.

Из двух окон четырехкомнатной коммуналки был виден огонь. Пламя распространилось по площади 15 "квадратов". 

Пожар тушили 25 спасателей и шесть спецмашин. Они эвакуировали 15 жителей. По предварительным данным, никто не пострадал. В 12:55 огонь потух.

Ранее на Piter.tv:  ЖК построят на месте сгоревшей "Невской мануфактуры".

Фото: Piter.tv

 

Теги: горит дом, кирочная улица, эвакуация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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