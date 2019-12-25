Из горящего дома на Кирочной эвакуировали 15 человек

Пожар тушили 25 спасателей и шесть спецмашин.

Сегодня, 3 сентября, в Центральном районе Петербурга произошел серьезный пожар в доходном доме Екимова. В шестиэтажном доме горела коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 11:16. Пожару присвоили первый из пяти повышенных номеров сложности – 1-Бис.

Из двух окон четырехкомнатной коммуналки был виден огонь. Пламя распространилось по площади 15 "квадратов".

Пожар тушили 25 спасателей и шесть спецмашин. Они эвакуировали 15 жителей. По предварительным данным, никто не пострадал. В 12:55 огонь потух.

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Фото: Piter.tv