Горящий катер на Фонтанке потушили

На месте случившегося работали 15 пожарных и три единицы техники.

Вспыхнувший катер на Фонтанке потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. В результате случившегося открылось технологическое отверстие, из-за чего судно могло пойти ко дну. Однако водолазы быстро устранили угрозу.

Отметим, что на месте случившегося работали 15 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv