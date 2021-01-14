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Горящий катер на Фонтанке потушили
Сегодня, 18:10
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Горящий катер на Фонтанке потушили

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На месте случившегося работали 15 пожарных и три единицы техники.

Вспыхнувший катер на Фонтанке потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. В результате случившегося открылось технологическое отверстие, из-за чего судно могло пойти ко дну. Однако водолазы быстро устранили угрозу. 

Отметим, что на месте случившегося работали 15 пожарных и три единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: водолазы, горел катер, мчс, пожарные, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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