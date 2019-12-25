  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура проверяет обстоятельства задержки электричек в Курортном районе
Сегодня, 16:55
108
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проверяет обстоятельства задержки электричек в Курортном районе

0 0

Шесть электричек приехали на конечную станцию с опозданием на 15-35 минут. 

Транспортная прокуратура проверит, соблюдались ли права пассажиров и безопасность на железнодорожном транспорте в связи с задержкой электричек из Зеленогорска в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, электропоезда из Курортного района прибыли на Финляндский вокзал с опозданием. Причиной тому стала поломка на перегоне Зеленогорск-Белоостров грузового поезда. 

Шесть электричек приехали на конечную станцию с опозданием на 15-35 минут. 

 Транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц железной дороги, при наличии оснований примет меры.

Ранее на Piter.tv: на Финляндском направлении запустят дополнительные поезда на этих выходных.

Фото: Piter.tv

Теги: белоостров, задержки электричек, зеленогорск, ожд, ржд, сломался поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии