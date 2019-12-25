На Фонтанке вспыхнул прогулочный катер

Известно, что на судне находился один матрос.

На Фонтанке загорелся катер. На место случившегося прибыли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел около дома № 52 по по набережной реки Фонтанки. У судна вспыхнул моторный отсек на площади 1 "квадрат".

Выручать экипаж отправилась 37 пожарно-спасательная часть. Кроме того, из-за риска затопления катера приехали и водолазы. На место случившегося прибыла скорая помощь. По предварительной информации, никто не пострадал.

Известно, что на судне находился один матрос. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv