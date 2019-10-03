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Пожар на Индустриальном тушили 15 спасателей
Сегодня, 10:12
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Пожар на Индустриальном тушили 15 спасателей

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Тушить пламя отправились 15 спасателей на трех спецмашинах.

Сегодня, 24 августа, в Красногвардейском районе   произошло возгорание в жилом доме. На Индустриальном проспекте, 30/23, вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании  поступила на пульт диспетчера в 09:46. В "однушке" горела обстановка площадью два "квадрата". 

Тушить пламя отправились 15 спасателей на трех спецмашинах. К 10:02 огонь был ликвидирован. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Московском проспекте трамвай сошел с путей.

Фото: Piter.tv

Теги: индустриальный проспект, мчс, пожар в квартире, потушили дом, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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