Пожар на Индустриальном тушили 15 спасателей

Тушить пламя отправились 15 спасателей на трех спецмашинах.

Сегодня, 24 августа, в Красногвардейском районе произошло возгорание в жилом доме. На Индустриальном проспекте, 30/23, вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 09:46. В "однушке" горела обстановка площадью два "квадрата".

Тушить пламя отправились 15 спасателей на трех спецмашинах. К 10:02 огонь был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv