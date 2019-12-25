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На Московском проспекте трамвай сошел с путей
Сегодня, 8:49
135
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На Московском проспекте трамвай сошел с путей

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Пассажирам порекомендовали воспользоваться троллейбусами или автобусами.

Сегодня, 24 августа, на Московском проспекте около дома № 135 трамвай сошел с путей. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в ресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Пассажиров трамвайных маршрутов №  16, 25, 29, 43, 45, 49 и 62 попросили пересесть на автобусы и троллейбусы. На данный момент движение этих транспортных средств прекращено, но ограничение временное. 

Известно, что вагон состава сошел с рельсов. Движение возобновится после завершения работ сотрудников СПб ГУП "Горэлектротранс".

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Фото: Piter.tv

Теги: аварии, московский проспект, трамвай сошел с путей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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