На Московском проспекте трамвай сошел с путей

Пассажирам порекомендовали воспользоваться троллейбусами или автобусами.

Сегодня, 24 августа, на Московском проспекте около дома № 135 трамвай сошел с путей. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщили в ресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Пассажиров трамвайных маршрутов № 16, 25, 29, 43, 45, 49 и 62 попросили пересесть на автобусы и троллейбусы. На данный момент движение этих транспортных средств прекращено, но ограничение временное.

Известно, что вагон состава сошел с рельсов. Движение возобновится после завершения работ сотрудников СПб ГУП "Горэлектротранс".

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Фото: Piter.tv