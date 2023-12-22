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На Фаворского произошел пожар
Сегодня, 9:13
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На Фаворского произошел пожар

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Известно, что в гараже размером 3х6 метров происходило горение обстановки на площади два квадратных метра. 

В Калининском районе районе сегодня, 2 апреля, на Фаворского вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:25. Известно, что в гараже размером 3х6 метров происходило горение обстановки на площади два квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар в 07:10.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Димитрова ночью сгорела "Нива".

Фото: Piter.tv

Теги: пожар на фаворского, сгорел гараж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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