На Фаворского произошел пожар

Известно, что в гараже размером 3х6 метров происходило горение обстановки на площади два квадратных метра.

В Калининском районе районе сегодня, 2 апреля, на Фаворского вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:25. Известно, что в гараже размером 3х6 метров происходило горение обстановки на площади два квадратных метра.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар в 07:10.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv