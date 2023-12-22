На Фаворского произошел пожар

В Калининском районе районе сегодня, 2 апреля, на Фаворского вспыхнул гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 06:25. Известно, что в гараже размером 3х6 метров происходило горение обстановки на площади два квадратных метра.
На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пожар в 07:10.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Димитрова ночью сгорела "Нива".
Фото: Piter.tv
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