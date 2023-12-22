На улице Димитрова ночью сгорела "Нива"

На место случившегося прибыли 10 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 2 апреля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Димитрова у дома № 11/67 сгорела легковушка "Нива". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:04. Выяснилось, что пламя вспыхнуло в кабине автомобиля.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и три спецмашины. Пожарные потушили огонь за 19 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Ленской улице во время пожара пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv