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На Ленской улице во время пожара пострадали мужчина и женщина
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На Ленской улице во время пожара пострадали мужчина и женщина

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В 08:28 пожар был ликвидирован силами 15 спасателей.

В Красногвардейском районе во время квартирного пожара пострадали два человека, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в четырёхкомнатной квартире на Ленской улице поступило в МЧС 2 апреля в 08:11. В комнате 12 м2 горела обстановка на площади 8 м2. В 08:28 пожар был ликвидирован силами 15 спасателей.

Во время пожара пострадали мужчина и женщина, они были госпитализированы в больницу.               

Накануне на Покрышева с утра сгорел трамвай.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, улица ленская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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