На Ленской улице во время пожара пострадали мужчина и женщина

В 08:28 пожар был ликвидирован силами 15 спасателей.

В Красногвардейском районе во время квартирного пожара пострадали два человека, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в четырёхкомнатной квартире на Ленской улице поступило в МЧС 2 апреля в 08:11. В комнате 12 м2 горела обстановка на площади 8 м2. В 08:28 пожар был ликвидирован силами 15 спасателей.

Во время пожара пострадали мужчина и женщина, они были госпитализированы в больницу.

Накануне на Покрышева с утра сгорел трамвай.

Фото: Piter.tv